"Настоящий скандал!" Произошедшее на Украине шокировало журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал видео насильственной мобилизации на Украине.
- На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения и всеобщую мобилизацию, а с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
«
"Когда иммиграционная и таможенная служба США забирает нелегалов с улиц для депортации, американские и европейские либералы и их марионеточные СМИ устраивают настоящий скандал. Когда же головорезы Зеленского, обожающие нацистов и вооруженные Вашингтоном и ЕС, загоняют обычных украинцев в призывные лагеря? Полное молчание", — написал он.
Так Боуз прокомментировал видео, на котором мужчину насильно заталкивают в автомобиль, несмотря на крики и попытки препятствовать силовикам. Однако прохожим людям удалось его спасти.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.