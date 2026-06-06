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"Когда иммиграционная и таможенная служба США забирает нелегалов с улиц для депортации, американские и европейские либералы и их марионеточные СМИ устраивают настоящий скандал. Когда же головорезы Зеленского, обожающие нацистов и вооруженные Вашингтоном и ЕС, загоняют обычных украинцев в призывные лагеря? Полное молчание", — написал он.