Украинские депутаты опозорились из-за включенной трансляции

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Каменка-Бугский городской совет во Львовской области не выключил Youtube-трансляцию из сессионного зала и показал застолье работников в прямом эфире, сообщает украинское издание Times.

На опубликованном фрагменте видео видно, как сотрудники собрались вокруг стола с закусками и алкоголем, оживленно шутят и произносят тосты с пожеланиями здоровья. На видео указана дата 5 июня 2026 года. После того как кадры распространились в украинских СМИ, видеозапись на официальном YouТube-канале горсовета была удалена.