Украинские депутаты опозорились из-за включенной трансляции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каменка-Бугском городском совете во Львовской области не выключили YouTube-трансляцию из сессионного зала и случайно показали застолье депутатов.
- На опубликованном фрагменте видео сотрудники собрались вокруг стола с закусками и алкоголем. После распространения кадров в СМИ видеозапись была удалена.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Каменка-Бугский городской совет во Львовской области не выключил Youtube-трансляцию из сессионного зала и показал застолье работников в прямом эфире, сообщает украинское издание Times.
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"Каменка-Бугский городской совет во Львовской области не выключил YouTube-стрим из сессионного зала и случайно показал застолье работников", — сообщило издание в своем Telegram-канале.
На опубликованном фрагменте видео видно, как сотрудники собрались вокруг стола с закусками и алкоголем, оживленно шутят и произносят тосты с пожеланиями здоровья. На видео указана дата 5 июня 2026 года. После того как кадры распространились в украинских СМИ, видеозапись на официальном YouТube-канале горсовета была удалена.