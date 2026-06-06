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В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после слов Путина - РИА Новости, 06.06.2026
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03:25 06.06.2026 (обновлено: 10:23 06.06.2026)
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после слов Путина

Христофору: призыв Путина к Зеленскому о выборах вызвал негодование Каллас

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что совет президента России Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвал истерику у главы евродипломатии Кайи Каллас.
  • По словам эксперта, Зеленский явно не рассчитывал на такой эффект, когда писал свое письмо президенту России.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Совет президента России Владимира Путина Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвал истерику у главы евродипломатии Кайи Каллас, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Каллас уже долгое время трясет от необходимости каждый раз оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин призвал Зеленского пойти на выборы. И все — шаблон сломался, началась истерика", — сыронизировал он.
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По словам эксперта, Зеленский явно не рассчитывал на такой эффект, когда писал свое письмо президенту России.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) хотел нанести максимальный ущерб во время очень важного события в России, но речь Путина спутала все планы", — добавил журналист.
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Вчера президент России Владимир Путин в ответ на письмо Владимира Зеленского заявил, что надо не бояться и идти на выборы, подчеркнув, что если удерживать власть вне рамок Конституции, то это называется узурпацией власти и уголовным преступлением.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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