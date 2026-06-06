В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после слов Путина

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) хотел нанести максимальный ущерб во время очень важного события в России, но речь Путина спутала все планы", — добавил журналист.

Вчера президент России Владимир Путин в ответ на письмо Владимира Зеленского заявил, что надо не бояться и идти на выборы, подчеркнув, что если удерживать власть вне рамок Конституции, то это называется узурпацией власти и уголовным преступлением.