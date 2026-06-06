"Вернул к реалиям": в Киеве сделали срочное заявление после слов Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил, что Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского, обратившись не к нему, а к российским бойцам.
- По мнению эксперта, призыв Путина может служить сигналом для Киева о возможном более жестком ответе.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского, обратившись не к нему, а к российским бойцам, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По мнению эксперта, призыв Путина может служить сигналом для Киева, что ему стоит ожидать более жесткого ответа.
"Работайте, братья. Это не просто слова, а реальность, которая нас ждет", — подытожил Соскин.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что послание Зеленского, написано "с элементами хамства", поэтому встречаться с ним пока нет смысла. Да и в целом обращаться надо не к Киеву, а к российским военным на линии боевого соприкосновения. Президент обратился к бойцам с фразой "работайте, братья".
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.