Рейтинг@Mail.ru
"Вернул к реалиям": в Киеве сделали срочное заявление после слов Путина - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 06.06.2026
"Вернул к реалиям": в Киеве сделали срочное заявление после слов Путина

Соскин: Путин переиграл Зеленского, обратившись к военным, а не Киеву

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил, что Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского, обратившись не к нему, а к российским бойцам.
  • По мнению эксперта, призыв Путина может служить сигналом для Киева о возможном более жестком ответе.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского, обратившись не к нему, а к российским бойцам, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Пока Зеленский в своей хамской манере что-то там пытается доказать своим письмом, Путин возвращает его к реалиям на земле, обращаясь к своим военным. Надо признать, что нас переиграли", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Британский политик восхитился выступлением Путина на ПМЭФ
Вчера, 23:07
По мнению эксперта, призыв Путина может служить сигналом для Киева, что ему стоит ожидать более жесткого ответа.
"Работайте, братья. Это не просто слова, а реальность, которая нас ждет", — подытожил Соскин.
Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин уложил Зеленского "на лопатки", заявил Слуцкий
Вчера, 21:43
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что послание Зеленского, написано "с элементами хамства", поэтому встречаться с ним пока нет смысла. Да и в целом обращаться надо не к Киеву, а к российским военным на линии боевого соприкосновения. Президент обратился к бойцам с фразой "работайте, братья".
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Ушаков: в "открытом письме" Зеленского было несколько страниц хамства
Вчера, 21:49
 
В миреКиевРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала