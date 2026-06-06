Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Алексей Пушков считает, что идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого.

Владимир Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА» подразделению ВСУ.

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения наименования подразделению ВСУ.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вся идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого, которых уже не получится победить, считает сенатор Алексей Пушков.

"О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет", - написал сенатор в своем Telegram-канале

Он уточнил, что Украина не способна победить демонов прошлого, так как держится на них. По мнению Пушкова, в украинском ультранационализме, который постепенно стал идейной основой современной Украины, нет благородных фигур и образцов для подражания.

"Петлюра, Коновалец, Мельник , Бандера, Шухевич... Это антигерои и террористы, убийцы и погромщики, а по совместительству - агенты Абвера и пособники Гитлера. Именно их выбрал Зеленский для создания "Пантеона героев", - подчеркнул сенатор.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Владимир Зеленский в конце мая принял участие в перезахоронении на Украине одного из лидеров УПА* Андрея Мельника и его супруги.