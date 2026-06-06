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Пушков рассказал, на чем основана идеология нынешней Украины - РИА Новости, 06.06.2026
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01:20 06.06.2026 (обновлено: 04:31 06.06.2026)
Пушков рассказал, на чем основана идеология нынешней Украины

Пушков: идеология нынешней Украины построена на памяти о демонах прошлого

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Алексей Пушков считает, что идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого.
  • Владимир Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА» подразделению ВСУ.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения наименования подразделению ВСУ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вся идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого, которых уже не получится победить, считает сенатор Алексей Пушков.
Владимир Зеленский 26 мая присвоил наименование "Имени героев УПА*" (Украинская повстанческая армия*, признана в России экстремистской и запрещена) подразделению ВСУ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в "жесткий бизнес" из-за героизации УПА*, а также выразил сожаления в связи с этим решением, поскольку Польша и лично он многое вложили, чтобы "удалось победить демонов прошлого".
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"О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Украина не способна победить демонов прошлого, так как держится на них. По мнению Пушкова, в украинском ультранационализме, который постепенно стал идейной основой современной Украины, нет благородных фигур и образцов для подражания.
"Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера, Шухевич... Это антигерои и террористы, убийцы и погромщики, а по совместительству - агенты Абвера и пособники Гитлера. Именно их выбрал Зеленский для создания "Пантеона героев", - подчеркнул сенатор.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.
Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Владимир Зеленский в конце мая принял участие в перезахоронении на Украине одного из лидеров УПА* Андрея Мельника и его супруги.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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