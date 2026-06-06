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Сальдо назвал терактами удары по Старобельску и Хорлам - РИА Новости, 06.06.2026
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03:21 06.06.2026
Сальдо назвал терактами удары по Старобельску и Хорлам

Сальдо: удары по Старобельску и Хорлам являются терактами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители Красного Креста на месте трагедии в Старобельске
Представители Красного Креста на месте трагедии в Старобельске - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Представители Красного Креста на месте трагедии в Старобельске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уничтожение Каховской ГЭС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал диверсией и проявлением террористического курса Киева.
  • ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах в ночь на 1 января 2026 года, погибли 30 человек, пострадали 59.
  • Атака ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа произошла 22 мая 2026 года, погиб 21 человек, более 40 пострадали.
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Уничтожение Каховской ГЭС является демонстрацией киевским режимом того же террористического курса, который позже он проявил во время ударов по Хорлам и по Старобельску, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ в ночь на 1 января 2026 года нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год – по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли 30 человек, пострадали 59. Атака ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета произошла 22 мая 2026 года. Погиб 21 человек, более 40 пострадали.
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"Следственный комитет России расследует разрушение Каховской ГЭС как теракт. По сути, это была диверсия против сложнейшего гидротехнического сооружения, последствия которой ударили по мирным людям. Здесь тот же террористический курс Киева, который позже проявился в ударах по Хорлам, Старобельску, Алешкам, Скадовску и другим мирным населенным пунктам", – сказал Сальдо.
Глава региона напомнил, что обстоятельства диверсии были ясны властям сразу после теракта.
"Удар пришелся по ключевому технологическому объекту, от которого зависели вода, мелиорация, энергетика, экология, хозяйственная жизнь огромной территории", – заключил Сальдо.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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