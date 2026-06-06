ЦАХАЛ сообщила о гибели двух солдат в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух солдат в ходе боевых действий в Ливане, общее число израильских потерь в ходе последнего витка эскалации с движением "Хезболлах" достигло 29-ти.