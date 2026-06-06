ЦАХАЛ сообщила о гибели двух солдат в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе боевых действий в Ливане погибли еще два солдата Армии обороны Израиля.
- Общее число потерь достигло 29.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух солдат в ходе боевых действий в Ливане, общее число израильских потерь в ходе последнего витка эскалации с движением "Хезболлах" достигло 29-ти.
Капитан Шахар Гамла, 23 года, из кибуца Натур, заместитель командира роты в подразделении Эгоз коммандос, скончался от полученных ран после того, как был тяжело ранен в бою на юге Ливана. Сержант Охад Яари, 21 год, из Реховота, боец батальона Шакед бригады Гивати, пал в ходе оперативной деятельности на юге Ливана", - говорится в сообщении на сайте ЦАХАЛ.
В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве. Израильская армия утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения, заявил министр обороны Исраэль Кац. Президент Ливана Джозеф Аун в четверг заявил, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может начать действовать в течение суток.
Руководство ливанского движения "Хезболлах" подчеркнуло, что согласно на прекращение огня только при условии отказа Израиля от ударов по всей территории Ливана, включая южные регионы.