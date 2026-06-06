По оценкам США, Иран сохранил около 20% ракет, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетные запасы Ирана составляют чуть более 20% от того, что было раньше.
- Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели после начавшихся 28 февраля ударов по объектам на территории Ирана.
- Параллельно с прекращением огня между Ираном и США идет переговорный процесс, но стороны время от времени обмениваются отдельными ударами.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетные запасы Ирана на данный момент якобы составляют чуть более 20% от того, что было раньше.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.