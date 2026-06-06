Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном силой и гордостью Тегерана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном особенностями характера властей исламской республики.
- По словам Трампа, власти Ирана сильные и гордые, поэтому согласование сделки требует времени.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном тем, что власти исламской республики сильные и гордые.
"Потому что они сильные, они гордые… требуется немного времени", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя причины затянувшихся переговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.