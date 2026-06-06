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Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном силой и гордостью Тегерана - РИА Новости, 06.06.2026
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01:32 06.06.2026
Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном силой и гордостью Тегерана

Трамп: переговоры США и Ирана затянулись из-за силы и гордости Тегерана

© REUTERS / Kylie CooperДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном особенностями характера властей исламской республики.
  • По словам Трампа, власти Ирана сильные и гордые, поэтому согласование сделки требует времени.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном тем, что власти исламской республики сильные и гордые.
"Потому что они сильные, они гордые… требуется немного времени", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя причины затянувшихся переговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана
01:10
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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