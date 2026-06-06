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Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана - РИА Новости, 06.06.2026
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01:10 06.06.2026
Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

Трамп намекнул, что США могут возобновить военные действия против Ирана

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана.
  • США начали блокаду иранских портов после объявления о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.
  • Между Ираном и США идет переговорный процесс, но стороны время от времени обмениваются отдельными ударами.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана.
"Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном", - сказал Трамп в ходе выступления перед фермерами в штате Висконсин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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