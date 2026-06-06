Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана.
- США начали блокаду иранских портов после объявления о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.
- Между Ираном и США идет переговорный процесс, но стороны время от времени обмениваются отдельными ударами.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.