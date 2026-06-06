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В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат - РИА Новости, 06.06.2026
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22:35 06.06.2026 (обновлено: 22:38 06.06.2026)
В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат

В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат, пилот погиб

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане вблизи села Казанбаш Арского района упал самодельный легкомоторный летательный аппарат.
  • Пилот погиб.
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Самодельный легкомоторный летательный аппарат упал в Татарстане, пилот погиб, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб", - говорится в сообщении.
Татарская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.
Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.
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ПроисшествияАрский районРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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