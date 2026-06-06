В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Татарстане вблизи села Казанбаш Арского района упал самодельный легкомоторный летательный аппарат.
- Пилот погиб.
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Самодельный легкомоторный летательный аппарат упал в Татарстане, пилот погиб, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб", - говорится в сообщении.
Татарская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.
Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.