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ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 06.06.2026
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12:11 06.06.2026 (обновлено: 12:55 06.06.2026)
ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли свыше 280 боевиков и 6 бронемашин в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 боевиков.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 280 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области",- говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
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