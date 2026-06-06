ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Как отметили в МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода.
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22 июня 2022, 17:18