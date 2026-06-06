В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Сумах.
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
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