Степашин рассказал, кто может стать посредником в диалоге России и Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Степашин считает, что посредником в диалоге России и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом.
- Он добавил, что считает, что Франк-Вальтер Штайнмайер не согласится стать посредником.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Посредником в диалоге РФ и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом, сказал РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Человек, который пользуется абсолютным авторитетом", - сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос.
Также Степашин оценил шансы стать посредником президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого называл кандидатом на роль переговорщика.
"Я называл фамилию президента ФРГ. Тот самый, который ставил подпись в 2014 году, гарантируя свободный и демократический мир в мае 2014 года. Пускай, извинится. Но я думаю, что не согласится", - отметил бывший премьер-министр.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кандидатуру Штайнмайера как посредника в переговорах Европы и России, заявлял РИА Новости, что говорить с Москвой могут все, главное - желание восстановить диалог.