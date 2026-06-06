Степашин рассказал, кто может стать посредником в диалоге России и Запада

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Посредником в диалоге РФ и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом, сказал РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

"Я называл фамилию президента ФРГ. Тот самый, который ставил подпись в 2014 году, гарантируя свободный и демократический мир в мае 2014 года. Пускай, извинится. Но я думаю, что не согласится", - отметил бывший премьер-министр.