"Лучше сдаться": в США ответили Зеленскому на его письмо Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину.
- По словам эксперта, Путин не зря подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, Путин не зря вчера подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании.
"Тебе (Зеленскому. — Прим. ред.) лучше сдаться, пока можешь, ведь ракет ты все равно не увидишь при таком отношении к Трампу", — добавил Дэвис.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.