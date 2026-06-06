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"Лучше сдаться": в США ответили Зеленскому на его письмо Путину - РИА Новости, 06.06.2026
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07:08 06.06.2026
"Лучше сдаться": в США ответили Зеленскому на его письмо Путину

Дэвис: Трамп не оставит без ответа насмешки в письме Зеленского Путину

© REUTERS / Kevin LamarqueФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину.
  • По словам эксперта, Путин не зря подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Черт возьми, если ты (Зеленский. — Прим. ред.) думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США", — сказал он.
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"Тебе (Зеленскому. — Прим. ред.) лучше сдаться, пока можешь, ведь ракет ты все равно не увидишь при таком отношении к Трампу", — добавил Дэвис.
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