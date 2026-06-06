Дроны группировки войск "Север" уничтожили танк ВСУ в Сумской области

КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Расчет беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожил замаскированный танк Т-62 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Роланд".

"Во время боевого дежурства в Сумской области обнаружили закрытую огневую позицию, на которой находился замаскированный танк Т-6 ВСУ . Отработали по нему дроном с осколочно-фугасной частью", – сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным "Роланд".

По словам военнослужащего, взаимодействующим расчетам FPV-дронов были переданы координаты местонахождения танка.

"Они так же оперативно по нему отработали. Подразделения разведки подтвердили уничтожение цели", – добавил он.