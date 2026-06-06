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Дроны группировки войск "Север" уничтожили танк ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2026
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07:03 06.06.2026
Дроны группировки войск "Север" уничтожили танк ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроны "Севера" уничтожили танк Т-62 ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Расчет беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожил замаскированный танк Т-62 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Роланд".
"Во время боевого дежурства в Сумской области обнаружили закрытую огневую позицию, на которой находился замаскированный танк Т-62 ВСУ. Отработали по нему дроном с осколочно-фугасной частью", – сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным "Роланд".
По словам военнослужащего, взаимодействующим расчетам FPV-дронов были переданы координаты местонахождения танка.
"Они так же оперативно по нему отработали. Подразделения разведки подтвердили уничтожение цели", – добавил он.
Он уточнил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныТ-62
 
 
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