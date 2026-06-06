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Солодов: те, кто не откапывал свои машины, не смогут получить компенсацию - РИА Новости, 06.06.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
20:03 06.06.2026 (обновлено: 20:54 06.06.2026)
Солодов: те, кто не откапывал свои машины, не смогут получить компенсацию

Хозяева машин-"подснежников" на Камчатке не смогут претендовать на компенсацию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Жители Камчатки, которые после аномальных снегопадов не откапывали свои машины в течение нескольких месяцев, и их автомобили получили повреждения из-за длительного нахождения в сугробе, не могут рассчитывать на компенсацию, сообщил губернатор Владимир Солодов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Если автомобиль был поврежден снегоуборочной техникой, то, конечно, возможно получение компенсации. Но, как правило, те автомобили, которые в течение трех месяцев люди не откапывали, — это другие случаи", — сказал Солодов.
Он отметил, что каждый случай повреждения автомобиля в результате снегопадов рассматривается индивидуально в соответствии с установленными правилами.
Губернатор обратил внимание, что не смогут претендовать на компенсацию хозяева автомобилей, которые были оставлены в неположенном месте или не откапывались месяцами и получили ущерб от погодных условий, а не от действий дорожных служб. Он объяснил, что среднестатистический автовладелец откапывает машину в короткие сроки после снегопада, затрачивая на это собственные силы или средства.
"Массовых компенсаций владельцам так называемых "подснежников" не предусмотрено", - резюмировал губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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