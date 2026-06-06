Солодов: те, кто не откапывал свои машины, не смогут получить компенсацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Жители Камчатки, которые после аномальных снегопадов не откапывали свои машины в течение нескольких месяцев, и их автомобили получили повреждения из-за длительного нахождения в сугробе, не могут рассчитывать на компенсацию, сообщил губернатор Владимир Солодов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Губернатор обратил внимание, что не смогут претендовать на компенсацию хозяева автомобилей, которые были оставлены в неположенном месте или не откапывались месяцами и получили ущерб от погодных условий, а не от действий дорожных служб. Он объяснил, что среднестатистический автовладелец откапывает машину в короткие сроки после снегопада, затрачивая на это собственные силы или средства.