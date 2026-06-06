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В Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть - РИА Новости, 06.06.2026
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В Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть

В Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть, никто не пострадал

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть.
  • Взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса.
  • Пострадавших нет.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на проезжую часть в Сочи, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть... Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что в результате падения взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек.
В оперштабе добавили, что от жителей поступили заявления об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и Сириусе, там работают оперативные службы.
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