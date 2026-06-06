В Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть.

Взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса.

Пострадавших нет.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на проезжую часть в Сочи, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть... Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что в результате падения взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек.