Прокуратура предупредила о новой схеме мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аферисты начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию, убеждая людей передать деньги курьеру.
- Пенсионер из Москвы потерял более четырех миллионов рублей, действуя по указанию мошенников.
- Прокуратура предостерегла от открытия сомнительных сообщений и перехода по ссылкам, полученным от незнакомцев.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Злоумышленники начали рассылать ссылки на видеоконференцию и убеждать передать курьеру все деньги, сообщила прокуратура Москвы.
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"Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Так, 88-летний москвич, перейдя по ней, увидел "правоохранителя", который заявил, что от имени пенсионера был якобы совершен перевод на финансирование преступной деятельности.
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"Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику. Телефонные аферисты заверили, что деньги вернут с процентами", — добавили в прокуратуре.
Действуя по указке мошенников, пенсионер несколько раз снимал с банковских счетов деньги и передавал их курьерам. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.
В прокуратуре напомнили, что не стоит открывать сомнительные сообщения, переходить по ссылкам и перезванивать по номерам, которые прислали незнакомцы по электронной почте или в соцсетях.