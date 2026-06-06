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Прокуратура предупредила о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 06.06.2026
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14:39 06.06.2026 (обновлено: 17:00 06.06.2026)
Прокуратура предупредила о новой схеме мошенничества

В прокуратуре Москвы рассказали о новой схеме аферистов с видеоконференциями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию, убеждая людей передать деньги курьеру.
  • Пенсионер из Москвы потерял более четырех миллионов рублей, действуя по указанию мошенников.
  • Прокуратура предостерегла от открытия сомнительных сообщений и перехода по ссылкам, полученным от незнакомцев.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Злоумышленники начали рассылать ссылки на видеоконференцию и убеждать передать курьеру все деньги, сообщила прокуратура Москвы.
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"Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию", — говорится в публикации на платформе "Макс".
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Так, 88-летний москвич, перейдя по ней, увидел "правоохранителя", который заявил, что от имени пенсионера был якобы совершен перевод на финансирование преступной деятельности.
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"Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику. Телефонные аферисты заверили, что деньги вернут с процентами", — добавили в прокуратуре.
Действуя по указке мошенников, пенсионер несколько раз снимал с банковских счетов деньги и передавал их курьерам. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.
В прокуратуре напомнили, что не стоит открывать сомнительные сообщения, переходить по ссылкам и перезванивать по номерам, которые прислали незнакомцы по электронной почте или в соцсетях.
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