Прокуратура предупредила о новой схеме мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию, убеждая людей передать деньги курьеру.

Пенсионер из Москвы потерял более четырех миллионов рублей, действуя по указанию мошенников.

Прокуратура предостерегла от открытия сомнительных сообщений и перехода по ссылкам, полученным от незнакомцев.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Злоумышленники начали рассылать ссылки на видеоконференцию и убеждать передать курьеру все деньги, сообщила прокуратура Москвы.

« "Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию", — говорится в публикации на платформе " Макс ".

Так, 88-летний москвич, перейдя по ней, увидел "правоохранителя", который заявил, что от имени пенсионера был якобы совершен перевод на финансирование преступной деятельности.

« "Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику. Телефонные аферисты заверили, что деньги вернут с процентами", — добавили в прокуратуре.

Действуя по указке мошенников, пенсионер несколько раз снимал с банковских счетов деньги и передавал их курьерам. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.