Глава МИД Украины сделал резкое заявление о россиянах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Андрей Сибига заявил, что для россиян будут действовать жесточайшие ограничения на въезд на Украину после окончания конфликта.
- Он добавил, что невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для россиян будут действовать жесточайшие ограничения на въезд на Украину после окончания конфликта, заявил глава МИД Андрей Сибига.
"У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами", — цитирует его украинский "24 Канал".
Глава украинского МИД уточнил, что это сохранится и после завершения конфликта.
"У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами", — цитирует его украинский "24 Канал".
Глава украинского МИД уточнил, что это сохранится и после завершения конфликта.
С конца 2023 года граждане Украины могут попасть в Россию после прохождения тщательной проверки, включающей обследование их гаджетов. Чаще всего именно признаки удаления информации с мобильного устройства становились причиной отказа во въезде.