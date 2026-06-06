Глава МИД Украины сделал резкое заявление о россиянах

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для россиян будут действовать жесточайшие ограничения на въезд на Украину после окончания конфликта, заявил глава МИД Андрей Сибига.



"У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами", — цитирует его украинский "24 Канал".



Глава украинского МИД уточнил, что это сохранится и после завершения конфликта.