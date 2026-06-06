МЧС назвало главные требования к жарке шашлыка на природе

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время пикника на природе с приготовлением шашлыка расстояние от мангала до деревьев, кустарников, валежника и торфяника должно быть не менее 30 метров, а до хвойных деревьев — не менее 100 метров.

С 20 апреля на территории Московской области действует особый противопожарный режим, в период которого допускается приготовление шашлыков только в закрытой емкости — мангале или барбекю, при этом мангал должен находиться не менее чем в 5 метрах от любых построек.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью человека — уголовная по статье 219 УК РФ.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Главное требование пожарной безопасности во время пикника на природе с приготовлением шашлыка на мангале - строгое соблюдение расстояния от очага горения до ближайших деревьев или торфяника, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"Во время пикника на природе с жаркой шашлыка расстояние от мангала до деревьев, кустарников, валежника и торфяника должно быть не менее 30 метров, а до хвойных деревьев - не менее 100 метров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что категорически запрещается разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев, а также на торфяниках и в местах с сухой травой.

"Желательно разводить костер на поляне, которая хорошо защищена от ветра. Выбранное место надо тщательно очистить от сухостоя и обложить камнями", - посоветовал собеседник агентства.

Представитель ведомства напомнил, что с 20 апреля на территории Московской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить открытый огонь, однако допускается приготовление шашлыков в закрытой емкости - мангале или барбекю. Открытый костер запрещен. Мангал должен находиться не менее чем в 5 метрах от любых построек - домов, сараев, беседок. Вокруг мангала не должно быть сухой травы, мусора или других горючих материалов. На случай возгорания необходимо иметь под рукой один-два огнетушителя, либо ведро с водой или песком. Категорически запрещается оставлять мангал без присмотра.

"Мы понимаем желание жителей Подмосковья провести выходные на природе, однако безопасность должна быть на первом месте. Проверьте исправность мангала перед использованием, не оставляйте детей рядом с огнем без присмотра взрослых - соблюдение простых правил поможет избежать трагедии", - подчеркнули в ведомстве.