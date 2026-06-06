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Ученый рассказал, когда начнется купальный сезон в центральной России - РИА Новости, 06.06.2026
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03:17 06.06.2026
Ученый рассказал, когда начнется купальный сезон в центральной России

Любов: купальный сезон в центральной России начнется во второй декаде июня

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам фенолога Михаила Любова, со 2 июня температура воздуха днем будет подниматься до 20–22 градусов и выше.
  • Уже со второй декады июня можно будет открыть купальный сезон, так как вода в реках и озерах успеет прогреться.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Открыть купальный сезон в средней полосе России можно будет уже во второй декаде июня, воде в реках и озерах уже успеет прогреться, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
По его словам, в первой декаде июня прогнозируется теплая погода.
"Уже со 2 июня днем температура воздуха будет подниматься до 20-22 градусов, а потом и выше. За первые 10 дней лета водоемы должны прогреться. Теплыми станут и ночи, вода в реках и озерах не будет остывать", - рассказал ученый.
Он отметил, что заморозков не предвидится. "Думаю, со второй декады июня можно будет открыть купальный сезон", - сказал Любов.
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РоссияНижегородский государственный университет
 
 
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