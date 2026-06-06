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СБУ могла ликвидировать боевика из украинского ССО за критику Сырского - РИА Новости, 06.06.2026
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19:18 06.06.2026 (обновлено: 22:09 06.06.2026)
СБУ могла ликвидировать боевика из украинского ССО за критику Сырского

Критиковавшего Сырского офицера ССО убили при загадочных обстоятельствах

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба безопасности Украины могла ликвидировать украинского офицера сил специальных операций Виталия Цокура на одном из направлений фронта за постоянную критику Александра Сырского.
  • Цокур был известен борьбой с коррупцией в СБУ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) могла ликвидировать украинского офицера сил специальных операций (ССО) Виталия Цокура на одном из направлений фронта за постоянную критику главкома ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Лейтенант ССО Виталий Цокур с позывным "Ветер" (15 февраля 1992 г.р.) был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений, сами украинские националисты уверены, что Цокур был ликвидирован военной контрразведкой СБУ за постоянную критику главкома ВСУ Сырского, который использует специальные подразделения ВСУ как пушечное мясо", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что Цокур известен тем, что работал юристом в центре противодействия коррупции и боролся с ней в службе безопасности Украины.
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