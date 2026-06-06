Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба безопасности Украины могла ликвидировать украинского офицера сил специальных операций Виталия Цокура на одном из направлений фронта за постоянную критику Александра Сырского.
- Цокур был известен борьбой с коррупцией в СБУ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) могла ликвидировать украинского офицера сил специальных операций (ССО) Виталия Цокура на одном из направлений фронта за постоянную критику главкома ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Лейтенант ССО Виталий Цокур с позывным "Ветер" (15 февраля 1992 г.р.) был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений, сами украинские националисты уверены, что Цокур был ликвидирован военной контрразведкой СБУ за постоянную критику главкома ВСУ Сырского, который использует специальные подразделения ВСУ как пушечное мясо", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что Цокур известен тем, что работал юристом в центре противодействия коррупции и боролся с ней в службе безопасности Украины.