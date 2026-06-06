Ряд стран ЕС готовит новые санкции против Израиля, сообщают СМИ

Поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, она служит одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.