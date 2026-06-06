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Ряд стран ЕС готовит новые санкции против Израиля, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.06.2026
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23:40 06.06.2026
Ряд стран ЕС готовит новые санкции против Израиля, сообщают СМИ

Reuters: ряд европейских стран скоро объявят о новых санкциях против Израиля

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд европейских стран планируют объявить о санкциях против Израиля из-за деятельности его поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
  • Франция активно продвигает санкции против лиц, связанных с насилием на Западном берегу, и координирует свои планы с другими странами, включая Великобританию и Норвегию.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ряд европейских стран, включая Францию, скоро объявят об очередных санкциях против Израиля из-за деятельности его поселенцев на Западном берегу реки Иордан на фоне отсутствия общего мнения по этому вопросу на уровне ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников.
"Поскольку усилия по продвижению более жестких мер против Израиля блокируются в Евросоюзе, ряд стран пришли к выводу, что скоординированные национальные санкции представляют собой наилучший вариант на сегодняшний день… заявление будет сделано в ближайшие дни", - говорится в публикации.
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По данным агентства, санкции против лиц, связанных с насилием на Западном берегу, активно продвигает Франция, которая координирует свои планы с другими странами, включая Великобританию и Норвегию.
Французские чиновники заявили агентству, что хотят таким образом сохранить вопрос Палестины в международной повестке на фоне конфликта США и Ирана, а также кампании Израиля в Ливане.
В конце мая Евросоюз ввел санкции против некоторых физлиц и организаций, причастных к нарушению прав палестинцев на Западном берегу реки Иордан в рамках поселенческой деятельности Израиля.
Поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, она служит одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
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