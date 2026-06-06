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МИД: Москва получает подтверждения об участии в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 06.06.2026
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14:12 06.06.2026
МИД: Москва получает подтверждения об участии в саммите "Россия — Африка"

Довгаленко: страны Африки подтверждают участие в саммите "Россия — Африка"

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва активно получает от африканских стран подтверждение об участии в саммите "Россия — Африка", сообщила Татьяна Довгаленко.
  • МИД ожидает большого, насыщенного присутствия африканских стран на саммите.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия активно получает от африканских стран подтверждение об участии в саммите "Россия - Африка", который состоится в октябре в Москве, сообщила РИА Новости директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
Третий саммит Россия-Африка состоится в Москве в октябре.
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"Приглашены все страны континента и региональные интеграционные объединения. Разумеется, Африканский союз, но также региональные экономические сообщества в субрегионах. Приглашены структуры панафриканские. Активно мы получаем подтверждение (об участии - ред.)", - сказала агентству Довгаленко на полях ПМЭФ.
Россия ожидает большого, насыщенного присутствия африканских стран на саммите, и это взаимно, потому что со стороны африканских партнеров также есть большой интерес к сотрудничеству с Россией, указала Довгаленко.
"Интерес большой, потому что, как вы видите, в мире множатся кризисы, турбулентность не спадает и вряд ли она спадет в ближайшее время. Все это диктует необходимость диверсификации партнеров", - подчеркнула она.
В партнерстве с Россией страны Африки рассчитывают обрести цифровой, технологический и энергетический суверенитеты, добавила Довгаленко.
"Если в середине прошлого века Советский Союз активно помогал африканским странам в национально-освободительной борьбе и становлении государственности, то есть в обретении ими политического суверенитета, то теперь они рассчитывают, в том числе, на активное взаимодействие с нами в обретении экономического суверенитета, технологического, цифрового, энергетического", - заключила она.
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РоссияМоскваАфрикаАфриканский союзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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