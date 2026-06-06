Сумма ущерба от теракта на Каховской ГЭС продолжает расти, заявил Сальдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сумма ущерба от теракта на Каховской ГЭС превышает 11,5 миллиарда рублей и продолжает расти, заявил губернатор Владимир Сальдо.
- В зону наводнения после разрушения плотины попали 23 населенных пункта, эвакуировано более 10 тысяч человек.
- Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов.
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Сумма подсчитанного ранее ущерба от теракта Киева на Каховской ГЭС, которая составила более 11,5 миллиарда рублей, не является окончательной и продолжает расти, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Ущерб колоссальный. Ранее подсчитанная сумма превышала 11,5 миллиарда рублей, но это не окончательная оценка. В нее входят разрушенные здания, инфраструктура, ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, экологические последствия, проблемы энергосистемы, транспорта, невозможность использовать Каховский судоходный шлюз", - сказал он.
После уничтожения плотины Каховской ГЭС ракетной атакой боевиков киевского режима в зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек.
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"Человеческая цена этой катастрофы самая тяжелая. По данным, которые уже озвучивались, погибли 60 человек. Новых подтвержденных данных об увеличении числа жертв у меня сейчас нет", – заключил Сальдо.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.