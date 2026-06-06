Румыния фактически обанкротилась из-за трат на Киев, заявила евродепутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Румыния оказалась в состоянии фактического финансового банкротства из-за масштабных трат на поддержку киевского режима, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.