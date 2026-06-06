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Румыния фактически обанкротилась из-за трат на Киев, заявила евродепутат - РИА Новости, 06.06.2026
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03:37 06.06.2026 (обновлено: 06:14 06.06.2026)
Румыния фактически обанкротилась из-за трат на Киев, заявила евродепутат

Евродепутат Шошоакэ: Румыния фактически обанкротилась из-за трат на Киев

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния оказалась в состоянии фактического финансового банкротства из-за масштабных трат на поддержку киевского режима.
  • Правительство Румынии лишилось доверия депутатов на фоне рекордной инфляции, роста налогов и падения уровня жизни.
  • По словам Дианы Шошоакэ, масштабные финансовые вливания в украинский конфликт на фоне падения уровня жизни в странах ЕС ведут к росту социальной напряженности и потере экономического суверенитета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Румыния оказалась в состоянии фактического финансового банкротства из-за масштабных трат на поддержку киевского режима, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"С 1 июля у нас нет денег на выплату зарплат и пенсий. Но мы занимаем деньги, чтобы отдать их Зеленскому. Есть те, кто не поддерживает Украину, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства", — сказала Шошоакэ, комментируя отношение граждан к политике Бухареста.
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Политик отметила, что слепое следование инициативам и директивам Европейского союза спровоцировало в Румынии беспрецедентный внутренний политический и экономический кризисы.
"На фоне рекордной инфляции, роста налогов и падения уровня жизни депутаты вынесли исторический вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана, отправив кабинет министров в отставку", — сказала Шошоакэ.
По ее словам, масштабные финансовые вливания в украинский конфликт на фоне падения уровня жизни в странах ЕС ведут к росту социальной напряженности и потере государствами экономического суверенитета.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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