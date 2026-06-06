МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер указал на лицемерие Владимира Зеленского после его письма президенту России Владимиру Путину.



Он указал, что оно появилось на фоне удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.