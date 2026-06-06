Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скотт Риттер, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, указал на лицемерие Владимира Зеленского после его письма Владимиру Путину.
- Он считает, что письмо было написано для того, чтобы гарантировать непринятие Путиным мирных переговоров, и утверждает, что конфликт не закончится, пока не будут достигнуты условия, приемлемые для России.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер указал на лицемерие Владимира Зеленского после его письма президенту России Владимиру Путину.
Он указал, что оно появилось на фоне удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.
Он указал, что оно появилось на фоне удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.
"Это письмо было написано как способ гарантировать, что Владимир Путин никогда не примет мирные переговоры, никогда не примет концепцию мира", — сказал он в интервью журналисту Рику Санчесу.
Риттер добавил, что Путин хочет мира, но конфликт не закончится, пока не будет выигран на условиях, приемлемых для России.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или на территории одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что в переговорах должны принять участие как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Риттер добавил, что Путин хочет мира, но конфликт не закончится, пока не будет выигран на условиях, приемлемых для России.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или на территории одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что в переговорах должны принять участие как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Песков также отмечал, что Путин не раз предлагал главе киевского режима встретиться в Москве, если тот хочет поговорить.
ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая 2026 года. Погиб 21 подросток, более 40 пострадали.
ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая 2026 года. Погиб 21 подросток, более 40 пострадали.