Анастасия Ракова: москвичи ведут активный и здоровый образ жизни

Москвичи в среднем живут на семь лет дольше, чем жители других регионов, потому что заботятся о своем здоровье и ведут активный здоровый образ жизни, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. Также она рассказала, как можно начать заботу о здоровье дома на диване и какие медицинские учреждения откроются в столице в ближайшее время. Беседовала Ольга Овчинникова.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге 3-6 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

— Анастасия Владимировна, добрый день! Хотела бы поговорить с вами о социальном комплексе столицы — в частности, об обновлении социальной инфраструктуры в Москве. Расскажите, сколько на текущий момент объектов здравоохранения и образования обновлено? И сколько еще будет модернизировано в ближайшее время?

— Спасибо за вопрос. Действительно, мы очень серьезно занимаемся обновлением инфраструктуры социальной сферы. В прошлом году закончили обновлять систему городских поликлиник. В общей сложности было построено и отремонтировано 360 зданий. Сейчас активно развиваем и реновируем сеть центров женского здоровья. На смену устаревшим женским консультациям приходят новые, современные женские клиники, которые оснащены всем необходимым. Сейчас мы ввели 16 таких, в этом году еще введем шесть. И в ближайшее время закончим эту программу.

Также активно занимаемся реновацией и стационарного звена. На сегодняшний день отремонтировали и построили около ста клиник, среди них такие крупные, как Коммунарка, больница Логинова, больница Святого Владимира. Буквально в ближайшие недели начнет принимать пациентов 62-я онкологическая больница — самая новая, современная. Мы активно строим больницы и активно ремонтируем. Всего в планах на ближайшие годы у нас ремонт 50 крупных корпусов. Он уже идет. Это и Боткинская больница, и 15-я больница, и 12-я больница.

Ну, конечно, основной упор мы делаем на строительство новых современных клиник, на самом деле, клиник завтрашнего дня. Активно строим новые больницы. В следующем году введем новую 52-ю больницу. В ближайшие месяцы все москвичи смогут увидеть строительство нового корпуса, по сути дела, новой больницы Склифосовского. Строим новую больницу Демихова, абсолютно новую детскую больницу. В проектировании вторая очередь Коммунарки, больница Святого Владимира. Первый крупный корпус в Первой Градской больнице. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы полностью завершим обновление медицинской инфраструктуры.

Не забываем, конечно, и об образовании. У нас реализуется крупнейшая программа "Моя школа", в рамках которой мы обновляем старые здания, которые физически и морально устарели. Мы обновляем только те здания, которые еще пригодны. То есть они и по объему хорошие, и по площади, и крепкие. Но они морально устарели, поэтому мы переформатируем пространство. У нас очень много школьных зданий, которые еще дореволюционные, маленькие, которые даже в рамках капитального ремонта нельзя превратить в современное образовательное пространство. Поэтому принято решение, что мы начинаем масштабную программу строительства новых школ. Не в тех районах, где идет новая застройка, а именно в старых районах — для того, чтобы реновировать старый школьный фонд. Особенно это касается ЦАО. Мы, несмотря на все сложности, подобрали около 15 площадок и приступаем к строительству этих школ. Ряд школ уже строится, я думаю, что в ближайшие пять-семь лет мы построим около 15 таких новых крупных образовательных комплексов.

Если возвращаться к программе капитального ремонта, то 50 школ мы отремонтировали в прошлом году, около ста — в этом году. И ежегодно несколько десятков школ будет таким образом ремонтироваться. Надеюсь, что за несколько лет нам удастся 750 школьных зданий реновировать.

— Москва очень активно развивает здоровое долголетие. И вы уже ранее говорили, что в столице увеличилась средняя ожидаемая продолжительность жизни. Расскажите, в перспективе пяти или десяти лет как она может увеличиваться, что для этого необходимо?

— Да, в этом году мы перешагнули в ожидаемой продолжительности жизни планку в 80 лет. Москвичи в среднем живут на семь лет дольше уже сейчас, чем жители других регионов. Конечно, это результат совместной работы москвичей, которые заботятся о своем здоровье и ведут активный здоровый образ жизни, и города, который создает для этого все условия: и для обучения, для здравоохранения, и занятия спортом, и экологией очень серьезно мы занимаемся. Сейчас мы готовы перейти к следующему этапу. У нас есть для этого и организационные ресурсы, и финансовые ресурсы, и технологические, готовы предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и в целом развития городской среды. В рамках философии здорового долголетия уже буквально в ближайшие недели мы запустим новую программу московских чекапов, которая позволит москвичам реально оценивать свое здоровье, понимать свой биологический возраст, свои риски и предриски и, уже получив рекомендации, придерживаться их в процессе жизни.

Это совершенно новая технология, до этого такой еще не было. Москва — продвинутый город, москвичи — продвинутые цифровые пользователи, поэтому мы запускаем эту новую программу чекапов практически в онлайне. Приходить в медицинские учреждения будет только надо в том случае, где необходимо непосредственное общение с врачом. Все остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском формате. Несколько слов о сути этой программы: по сути, чекап будет начинаться дома на диване, заполнить анкеты, которые в обязательном порядке заполняются. Дальше сама система, анализируя ваши ответы, вашу медицинскую карту (заболевания, исследования, последние визиты к врачу), понимает состояние вашего здоровья. Более того, система помимо того, что вы заполняете анкеты, предложит вам пройти понятные тесты функциональные. Дальше самостоятельно жители могут ввести состав своего тела, потому что на сегодняшний день у очень многих людей есть умные часы, умные весы. Тем, у кого таких возможностей нет, мы тоже представляем самую широкую линейку возможностей города. Соответствующие биомпедансы в общем доступе стоят в МФЦ, в центрах московского долголетия, в поликлиниках — вот с них данные будут автоматом улетать в электронную карту. Проанализировав все эти данные, система будет выдавать вам автоматически ваш биологический возраст, анализировать возможные механизмы старения, сразу же давать рекомендации по питанию, поведению, образу жизни и назначать для вас — с учетом ваших персональных рисков — систему обследования, которая включает в себя и инструментальные, и лабораторные исследования. Вы приходите, записываетесь, даете необходимые анализы, дальше автоматически точно так же вам приходят их результаты и рекомендации, телемедицинская консультация с врачом. А очные визиты — в том случае, если состояние здоровья требует непосредственно дальнейшего наблюдения, обследования или уже серьезного лечения. Надеюсь, что эта программа понравится москвичам и они будут еще более внимательно относиться к своему здоровью.

— Даже здесь, в рамках ПМЭФ, можно пройти чекап своего здоровья. Продолжая тему здравоохранения: Москва меняет тактику записи к врачу, и теперь необходимо указывать цель визита и заполнять анкету. Зачем это вводится и какой эффект?

— Конечно, основная наша задача — сделать прием максимально результативным и эффективным, как для врача, так и пациента. Мы хотим избавить врача от административных функций и освободить то время, которое он тратит на административные различные процедуры, для того, чтобы действительно общаться с пациентом и выступать в качестве эксперта, обеспечивать непосредственную диагностику и лечение пациента. Если коротко, это — основная задача.

Да, сегодня для того, чтобы записаться на прием, необходимо указать цель. Ежедневно в поликлиники приходят 250 тысяч человек, из них 20-30%, по сути дела, с административной целью. Выписать справку, оформить санаторно-курортную карту, сейчас летний сезон, закрыть больничные, продлить выписку препаратов, которые человек получает уже многие годы. Все эти приемы у врача, участкового терапевта — их можно минимизировать. Мы с 1 сентября прошлого года перешли на автоматическую выдачу справок в электронном виде. С прошлой осени в электронном виде мы дали возможность людям получить более миллиона двухсот тысяч справок. Мы избавили их от визитов, им не надо ходить в поликлинику, потому что справку можно получить в электронном виде. И высвободили время врача на прием действительно тех пациентов, которых необходимо принять. Более миллиона больничных закрывается за год дистанционно, тоже высвобождая и время пациента, и время врача. Очень многие пациенты принимают препараты годами, они прошли необходимые анализы, они есть в карте. Понятно, что терапию не надо менять. В таком случае тоже дистанционно можно выписать рецепт. И вот таким образом более трех миллионов визитов или приемов мы высвободили для того, чтобы работать с действительно серьезными пациентами.

Следующее направление. Если человек приходит в поликлинику, потому что у него что-то болит или его что-то волнует, он дома уже заполняет опросник. Но это не просто опросник, это, по сути дела, нулевой прием. Этот опросник составлен с учетом всех возможных рисков и заболеваний. Дальше, после заполнения этого опросника, начинает работать система. Вы еще не пришли на прием, а мы уже работаем с вами. Система анализирует жалобы, искусственный интеллект уже подсказывает, что, возможно, это такие или такие диагнозы. В карте находятся все данные, которые могут создать более полную картину о заболевании пациентов, исходя из симптомов, с которыми он обращается. Результаты предыдущих инструментальных лабораторных исследований, визиты к врачу, принимаемые лекарства. И когда вы входите в кабинет к врачу, у него уже на экране саммари, которая под вашу конкретную жалобу формирует историю болезни. То есть в результате уровень информированности врача в части принимаемого клинического решения гораздо выше. И пациент имеет возможность получить более качественную медицинскую помощь.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Дальше, анализируя сложившую схему приемов, мы понимаем, что в некоторых случаях часть приемов действительно по жалобам пациентов не информативная. Приведу очень простой пример. Очень многие люди обращаются в поликлинику на боли в колене, в тазобедренном суставе. Прием врача, если у него на руках нет свежего рентгена, не имеет смысла. Даже более того: определить, к какому врачу необходимого отправить пациента, невозможно без рентгена и определенных анализов. Поэтому уже с апреля этого года, если человек жалуется на боль в колене, система автоматически, еще до того, как он записался, анализирует, когда был последний рентген, МРТ или КТ. Если пациент заполняет определенные вопросы и есть риски развития ревматологических патологий, ему сразу предлагается сдать еще анализ крови. Дальше автоматически в результате структурированного КТ или рентген-исследования мы видим, какая степень артроза. Если это явно выраженный артроз, то непосредственно пациент автоматически сразу же направляется в стационар к профильным специалистам-ортопедам, чтобы принимать решение о его лечении. Если есть риски развития ревматологической патологии, ему тоже нет необходимости идти к терапевту. Он сразу направляется в профильный ревматологический центр. Если у него ранняя стадия артроза, установлены стандарты лечения этого заболевания, пока консервативного, то он уже идет на прием к участковому врачу. Если никаких патологий нет, включается следующий диагностический пояс. И на сегодняшний день у нас система работает чуть больше месяца, 4,5 тысячи человек обратились с такими симптомами. У тысячи человек не было рентгена, был сделан рентген. Из них 30 уже сразу отправились в стационар. Часть в ревматологические центры, а часть начала лечиться. То есть все это и облегчает, и помогает врачу и пациенту и делает прием более эффективным.

— Может сложиться впечатление, что Москва очень активно развивает именно амбулаторное звено. Так ли это? Действительно ли приоритет на амбулаторию?

— Москва двигается по всем направлениям в медицине. Но, конечно, амбулаторное звено — это такое сердце медицины, фундамент медицины. И мы очень активно его развиваем. И уже первоначальный этап — это развитие инфраструктуры. Сейчас мы занимаемся тем, что внутренние процессы в поликлиниках по качеству оказанной медицинской помощи, по уровню, по маршрутам выравниваем, исходя из равной инфраструктуры, повышаем качество наших врачей.

— О медицине можно говорить бесконечно. В частности, в марте этого года стало известно, что московские врачи впервые провели трансплантацию рук. Расскажите, какие перспективы у данного направления? Возможно, будет создан специализированный центр, чтобы проводить такие виды операций?

— Да, действительно, команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами под руководством главного внештатного специалиста, пластического хирурга провела уже две пересадки. В первом случае была пересажена одна кисть, в другом две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо. Первая операция была проведена в прошлом году. И на сегодняшний день функциональность полностью восстановлена. Пациент пишет, водит машину, занимается активно спортом. Второй случай был совсем недавно, в феврале. Есть чувствительность, уже простые вещи начинают выполняться. Это, на самом деле, большой прорыв. Принято решение о создании специализированного центра по трансплантации конечностей. Будем его делать совместно с китайскими коллегами, с нашими коллегами федерального уровня, в консорциуме нескольких московских клиник на базе нового центра института Склифосовского, где вообще классически развивается трансплантация, где пересаживают все органы, отдельные локализации, такие как тонкий кишечник, являются уникальными. Уже проведены более 4,5 тысячи различных операций по трансплантологии. Я очень надеюсь, что эта новая технология также активно приживется и мы будем ее широко использовать.

— В Москве уже два года работают центры ментального здоровья. Кто чаще всего обращается в них и с какими проблемами?

— Два года уже работают специализированные центры ментального здоровья, где пациентов принимают психотерапевты совместно с психологами. Центры не работают сами по себе — они в связке, в консорциуме с городскими поликлиниками. Очень часто люди чувствуют недомогание, сдают анализы, ходят по врачам, но никаких физиологических патологий у них нет. Это, возможно, признаки психосоматических расстройств, им необходима специализированная помощь. За эти два года в наши центры обратились более 50 тысяч человек с подобными расстройствами. Действительно, в этих центрах им помогают, снимают эти состояния, помогают адаптироваться к различным жизненным ситуациям. В основном это женщины, только одна пятая часть — мужчины. Женщины трудоспособного возраста, социально активные, говорят, что их волнуют постоянные болевые синдромы, депрессии, стрессы, фобии и ряд других вопросов, которые на сегодняшний день подлежат и, возможно, достаточно эффективно корректируются. Учитывая, что спрос на эти центры большой, в этом году мы запускаем еще два центра. Один для взрослого населения, и впервые запускаем такой центр для детей.

— Еще одна очень актуальная тема. В Москве не так давно стартовал единый государственный экзамен. Все ли штатно?

— Да, на сегодняшний день дети проходят итоговые выпускные экзамены в девятом и 11 классе — ОГЭ и ЕГЭ. У нас около 94 тысяч сдает ЕГЭ, около 130 тысяч детей сдает ОГЭ после девятого класса. Вы знаете, что Москва наряду с другими субъектами участвует в эксперименте по развитию среднего профессионального образования. У нас 47 тысяч детей выбрали два экзамена, определив свою траекторию непосредственно в колледж. Это примерно 40 процентов от всех девятиклассников. Еще ряд детей, которые сдают даже четыре экзамена, пойдут в колледж. В этом году спрос на колледжи растет. Мы еще на 14 тысяч увеличили бюджетные места в колледже. Сейчас их будет около 50 тысяч. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы. Для детей же, которые хотят продолжить обучение в десятом классе, мы активно развиваем предпрофессиональное образование и специализированные классы, чтобы они за два года могли подготовиться к сдаче ЕГЭ уже на очень высоком уровне и конкурировать с лучшими детьми из других регионов.

— Ранее вы говорили, что будущее за средним профессиональным образованием, потому что люди, которые имеют работать руками, ценятся.