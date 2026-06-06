Силы ПВО уничтожили 339 украинских дронов над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО России за 13 часов уничтожили 339 украинских беспилотников.
- Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО России за 13 часов уничтожили 339 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
"В течение дня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18