Силы ПВО сбили 911 беспилотников самолетного типа за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 911 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS и 13 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 911 беспилотников и четыре реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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