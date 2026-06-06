"Произошел сдвиг". На Западе запаниковали из-за предупреждения Путина

По мнению эксперта, высказывания российского лидера в целом были весьма критичными по отношению к европейцам.

Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ в четверг заявил, что Россия не выступает против вступления Украины в Евросоюз. Однако для Москвы неприемлемо превращение объединения в военный блок.