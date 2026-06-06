"Ждите удары". В Киеве сделали срочное заявление после слов Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин заявил, что Владимир Путин жестко ответил на письмо Владимира Зеленского.
- В своем обращении Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Путина и предложил начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории.
- Путин указал на хамский тон Зеленского и пояснил, что контакты на высшем уровне допустимы только после достижения договоренностей между специалистами.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на письмо Владимира Зеленского соответствующим образом, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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"Зеленский разослал письмо, с помощью которого пытался оскорбить Путина. Однако тот ответил ему соответствующим образом, очень жестко. Это открытый конфликт. <…> В результате украинцы не получат ничего, кроме тяжелейших проблем. Будут удары, конечно, ждите. Все преграды сорваны, все красные линии пересечены", — сказал он.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.