"Ждите удары". В Киеве сделали срочное заявление после слов Путина

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"Зеленский разослал письмо, с помощью которого пытался оскорбить Путина. Однако тот ответил ему соответствующим образом, очень жестко. Это открытый конфликт. <…> В результате украинцы не получат ничего, кроме тяжелейших проблем. Будут удары, конечно, ждите. Все преграды сорваны, все красные линии пересечены", — сказал он.