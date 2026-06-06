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"Это капитуляция". Неожиданный шаг Путина вызвал бурную реакцию на Западе - РИА Новости, 06.06.2026
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16:49 06.06.2026 (обновлено: 19:36 06.06.2026)

"Это капитуляция". Неожиданный шаг Путина вызвал бурную реакцию на Западе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ответ Владимира Путина на письмо Зеленского вызвал положительную реакцию у читателей французской газеты Le Figaro.
«
"Он прав. Зеленский на самом деле не хочет вести переговоры. Ему нужно только выбить из западников дополнительное вооружение", — написал один комментатор.
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«
"Я его понимаю... Смысла нет. Если только речь не о капитуляции Украины", — поддержал другой.
«
"Факты показывают: Зеленский вообще не объясняет, зачем ему эта встреча. Кроме одного — прекращения огня, которое выгодно ему самому", — поделился мнением еще один из пользователей.
«
"Идти против первой ядерной державы? Вы это серьезно?" — заключили читатели.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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