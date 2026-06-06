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На Западе внезапно отреагировали на заявление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2026
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12:11 06.06.2026 (обновлено: 18:05 06.06.2026)
На Западе внезапно отреагировали на заявление Путина на ПМЭФ

Журналист Санчес: заявление Путина о санкциях говорит о провале ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Рик Санчес написал, что заявление Путина о санкциях на ПМЭФ говорит о провале санкционной политики ЕС.
  • По его словам, санкции не навредили России, а лишь обрушили европейские экономики, в то время как Россия переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о санкциях на ПМЭФ говорит о провале введения ограничительных мер ЕС, написал американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес в соцсети X.

"В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: "Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось". Он имел в виду ЕС, и факты явно подтверждают его слова", — говорится в публикации.

Журналист добавил, что непрекращающиеся волны санкций обрушили лишь европейские экономики, в то время как Россия переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга.

Накануне Путин заявил, что санкции больше вредят тем, кто их вводит. По его оценке, ущерб еврозоне можно оценить в 1,5-2,5 триллиона евро.
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