Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Рик Санчес написал, что заявление Путина о санкциях на ПМЭФ говорит о провале санкционной политики ЕС.
- По его словам, санкции не навредили России, а лишь обрушили европейские экономики, в то время как Россия переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о санкциях на ПМЭФ говорит о провале введения ограничительных мер ЕС, написал американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес в соцсети X.
"В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: "Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось". Он имел в виду ЕС, и факты явно подтверждают его слова", — говорится в публикации.
Журналист добавил, что непрекращающиеся волны санкций обрушили лишь европейские экономики, в то время как Россия переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга.
Накануне Путин заявил, что санкции больше вредят тем, кто их вводит. По его оценке, ущерб еврозоне можно оценить в 1,5-2,5 триллиона евро.
"В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: "Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось". Он имел в виду ЕС, и факты явно подтверждают его слова", — говорится в публикации.
Журналист добавил, что непрекращающиеся волны санкций обрушили лишь европейские экономики, в то время как Россия переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга.
Накануне Путин заявил, что санкции больше вредят тем, кто их вводит. По его оценке, ущерб еврозоне можно оценить в 1,5-2,5 триллиона евро.