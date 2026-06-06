Рейтинг@Mail.ru
Уговоры закончились: Путин в диалоге с Западом поставил жирную точку - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 06.06.2026 (обновлено: 08:41 06.06.2026)

Уговоры закончились: Путин в диалоге с Западом поставил жирную точку

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Вчерашнее выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ по очевидным причинам вызвало на Западе много разнонаправленных комментариев, но практически все начали искать в нем зацепки и намеки на нынешнюю ситуацию в мире, в России и на ее периферии.
Но большие специалисты по Путину в стотысячный раз не учли, что российский лидер мыслит и действует стратегически, то есть каждое его программное выступление имеет исторический контекст и "загоризонтную" перспективу.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
"Вернул к реалиям": в Киеве сделали срочное заявление после слов Путина
Вчера, 02:24
В данном конкретном случае Путин окончательно закрыл тему, которую он поднял 19 лет назад.
В 2007 году Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности произнес ставшую исторической речь, где он на весь мир заявил, что Россию не устраивает, куда движется мир под руководством западных элит после окончания холодной войны.
Тогда Путин выразил простую, но крамольную в тогдашнем "приличном" обществе мысль: действующая система международной безопасности себя изжила; ситуация в мире стала менее предсказуемой, а право подменяется силой; однополярная модель, где все решения диктует только одна страна (США), опасна, несправедлива и обречена на провал.
На тот момент коллективный Запад не захотел понять, о чем говорит Путин. Сегодня же стало ясно, что это было предупреждение, потому что абсолютно все тезисы российского президента стали пророческими.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле Байришер Хоф - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Мюнхенская речь Владимира Путина (2007)
10 февраля, 12:45
Нынешнее же выступление российского лидера стало гештальтной концовкой его мюнхенской речи, где вместо предупреждений, от которых в свое время высокомерно отмахнулся Запад, теперь прозвучала исключительно жесткая констатация фактов:
— мир переходит от иерархической модели к многополярной (доля БРИКС в мировом ВВП по ППС — около 40%, у G7 — менее 29%); то есть "происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития";
— меняется структура роста в пользу новых центров развития Глобального Юга, и фокус глобальной торговли смещается;
— глобальная торговая система перестает быть западноцентричной: развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые транспортные коридоры;
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин заявил, что глобальная торговля становится эффективнее
5 июня, 16:37
— Европа (дипломатичный эвфемизм для коллективного Запада) утрачивает позиции в мировой экономике;
— Запад начал проигрывать в глобальной торговле и поэтому сейчас делает последнюю ставку на применение силы.
Иначе говоря: в 2007 году мы предупреждали и предлагали Западу сотрудничество на более справедливых условиях. Нас не услышали — теперь получайте то, о чем было изначально вам сказано прямым текстом. Послание Путина простое: поезд ушел, мир изменился навсегда, а с ним — старые правила. Иллюстрация новых правил и новой мировой системы — система равноправных и многополюсных отношений России с другими мировыми партнерами, которые тоже видят в этом ценность и будущее (характерная цифра: на ПМЭФ приехали представители 120 (!) стран мира).
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Грушко рассказал о разрушении регионального сотрудничества с Западом
15 мая, 00:50
Для тех, кто еще мечтает задушить бунт на корабле: президент России "не видит никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе", а в военном смысле лучше и не думайте, Минздрав не рекомендует.
В своей речи Путин по факту закрыл вопрос с переговорами с киевско-брюссельской шайкой и дал понять, что отныне главным дипломатом от России является наша армия: "Работайте, братья!"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин обратился к бойцам СВО: работайте, братья
5 июня, 18:26
Мюнхенская речь президента России от 2007 года прорвала на Западе какие-то ментальные плотины, после чего самые видные интеллектуалы увидели мир по-новому. Например, аргументы речи сильно повлияли на известного американского философа и политического публициста Ноама Хомского, который в 2022 году в интервью изданию New Statesman сделал ошеломительный (для западных интеллектуальных элит) вывод: "То, что называлось "миром, основанным на правилах", на самом деле означает только одно: США определяют правила, другие подчиняются". По словам Хомского, "Соединенные Штаты — держава, находящаяся в упадке, но все еще, безусловно, самое мощное государство в истории с беспрецедентным военным охватом и контролем над глобальной финансовой системой. <…> Когда великие державы сталкиваются с упадком, возникает сильное искушение прибегнуть к силе, попытаться закрепить свои преимущества или наказать соперников. Именно это и делает нынешний момент настолько опасным".
Об этом и говорил Путин, и не раз, и не два, и даже не три.
Нынешняя "Мюнхенская речь 2.0" от Путина на ПМЭФ-2026, по сути, теперь транслирует главную мысль, озвученную одним киноперсонажем перед тем, как спустить нехорошего человека с лестницы: "Я тебя предупреждал? Предупреждал. Ну, не обижайся!"
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после слов Путина
Вчера, 03:25
 
АналитикаПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинНоам ХомскийБРИКСG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала