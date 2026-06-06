Юрист рассказал, куда можно обратиться с жалобой на тополиный пух

Краткий пересказ от РИА ИИ Жалобу на тополиный пух можно подать в управляющую компанию, муниципалитет или к городским властям.

Если тополь находится на придомовой территории МКД, манипуляции с ним нужно согласовывать на общем собрании собственников, а затем обращаться в УК.

Если дерево расположено за пределами двора, обращаться следует в муниципалитет, администрацию населенного пункта или профильные природоохранные ведомства.

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Обратиться с жалобой на тополиный пух можно в управляющую компанию, муниципалитет или к городским властям, рассказал РИА Новости адвокат Олег Зернов.

"Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ , вопросы благоустройства и озеленения территории относятся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД). Поэтому, если тополь находится на придомовой территории МКД, манипуляции с ним проводить без общего собрания собственников нельзя. В случае их согласия идет обращение уже в управляющую компанию (УК) с требованием спиливания или вырубки дерева", – рассказал собеседник агентства.

По словам Зернова, управляющая компания может и не спешить удалить тополь, особенно если он не является аварийным. Поэтому лучше запастись доказательствами того, что дерево ухудшает качество жизни, например, вызывает острую аллергическую реакцию.