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Юрист рассказал, куда можно обратиться с жалобой на тополиный пух - РИА Новости, 06.06.2026
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07:10 06.06.2026
Юрист рассказал, куда можно обратиться с жалобой на тополиный пух

Юрист Зернов: обратиться с жалобой на тополиный пух можно в управляющую компанию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТополиный пух на земле
Тополиный пух на земле - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Тополиный пух на земле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жалобу на тополиный пух можно подать в управляющую компанию, муниципалитет или к городским властям.
  • Если тополь находится на придомовой территории МКД, манипуляции с ним нужно согласовывать на общем собрании собственников, а затем обращаться в УК.
  • Если дерево расположено за пределами двора, обращаться следует в муниципалитет, администрацию населенного пункта или профильные природоохранные ведомства.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Обратиться с жалобой на тополиный пух можно в управляющую компанию, муниципалитет или к городским властям, рассказал РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ, вопросы благоустройства и озеленения территории относятся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД). Поэтому, если тополь находится на придомовой территории МКД, манипуляции с ним проводить без общего собрания собственников нельзя. В случае их согласия идет обращение уже в управляющую компанию (УК) с требованием спиливания или вырубки дерева", – рассказал собеседник агентства.
По словам Зернова, управляющая компания может и не спешить удалить тополь, особенно если он не является аварийным. Поэтому лучше запастись доказательствами того, что дерево ухудшает качество жизни, например, вызывает острую аллергическую реакцию.
"Если дерево расположено за пределами двора, обращаться следует в муниципалитет, администрацию населенного пункта или профильные природоохранные ведомства. Окончательное решение об обрезке или вырубке принимается с учетом состояния дерева и требований местного законодательства", – заключил Зернов.
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