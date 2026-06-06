В ПСБ обозначили векторы казначейства будущего

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Среди ключевых векторов, определяющих облик казначейства будущего, – развитие цифровых финансовых активов, создание новой инфраструктуры трансграничных расчетов и внедрение технологий искусственного интеллекта, сообщила заместитель председателя ПСБ Татьяна Наумлинская.

Заявление прозвучало в рамках сессии "Цифровое казначейство" на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Говоря об эволюции ЦФА, Наумлинская отметила, что на текущем этапе это преимущественно простые денежные требования – по сути, аналог депозита или облигации.

"Новый вектор – это УЦП и токенизация реальных активов. На мой взгляд, это перезапустит платежные инструменты. Наша зона развития – чтобы это были не пилотные сделки, а полноценная реализация", – приводит пресс-служба ПСБ слова заместителя председателя.

Она добавила, что регулирование, вероятно, будет дорабатываться: требования к эмитентам ЦФА пока ниже, чем при выпуске классических продуктов. Отдельно Наумлинская остановилась на цифровом рубле, назвав его "третьей формой денег".

"Совместная задача – встроить цифровой рубль в платежный ландшафт, чтобы это было удобно, несло дополнительную ценность клиенту, было прозрачно и понятно", – отметила Наумлинская.

Также заместитель председателя банка отметила тему трансграничных расчетов.

"Межбанк, корсчета, SWIFT – все такое знакомое, понятное, но на текущий момент не работающее. Запрос на трансграничные переводы высок, и очевидно, что надо развивать свои инструменты", – сказала топ-менеджер.

Коснувшись импортозамещения, Наумлинская сообщила, что ПСБ выстраивает долгосрочную стратегию цифровой трансформации, опираясь на российские решения, многие из которых уже имеют встроенную ИИ-составляющую.

Рассуждая о внедрении искусственного интеллекта, Наумлинская отметила, что ключевым фактором успеха являются люди.

"Нужно менять образ мышления, простраивать новые нейронные связи, учиться ставить задачи и принимать решения с учетом возможностей ИИ. Основная задача руководителя – создавать этот внутренний стимул к изменениям", – резюмировала заместитель председателя банка.