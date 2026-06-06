Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти рестлера Халка Хогана - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 06.06.2026 (обновлено: 06:10 06.06.2026)
Названа причина смерти рестлера Халка Хогана

California Post: смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам

© AP Photo / Matt RourkeХалк Хоган
Халк Хоган - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Халк Хоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам, сообщает газета California Post со ссылкой на правоохранителей.
  • Дочь Хогана Брук заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные с его смертью, и предлагала оплатить вскрытие тела.
  • Расследование смерти Хогана не выявило никаких доказательств уголовного преступления, и дело будет закрыто.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Смерть известного американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана наступила по естественным причинам, сообщает газета California Post со ссылкой на правоохранителей.
Хоган скончался в прошлом июле в 71 год. В дом рестлера во Флориде вызвали врачей из-за сердечного приступа. Полиция позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанной с вызовом медицинской помощи. Тем не менее, дочь Хогана Брук неоднократно заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные с его смертью, и даже предлагала оплатить вскрытие тела.
Кадр из сериала 33 квадратных метра - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Друг актера из сериала "33 квадратных метра" назвал причину его смерти
24 февраля, 15:21
"Смерть Халка Хогана была результатом естественных причин — полицейские в пятницу сообщили, что длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления", — говорится в публикации со ссылкой на заявление представителя полицейского департамента Клируотера.
Благодаря расследованию стали известны подробности последних дней жизни звезды — по словам близких, он плохо себя чувствовал после нескольких перенесенных операций. В день смерти рядом с Хоганом находились его супруга и два медицинских работника; они заметили, что рестлер перестал дышать, и вызвали скорую. Его доставили в больницу, где и констатировали смерть.
Согласно результатам вскрытия, нет никаких признаков насильственной смерти звезды, дело будет закрыто.
Шайба - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Стала известна причина смерти Клода Лемье
28 мая, 22:08
 
Флорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала