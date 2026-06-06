Названа причина смерти рестлера Халка Хогана

Краткий пересказ от РИА ИИ Смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам, сообщает газета California Post со ссылкой на правоохранителей.

Дочь Хогана Брук заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные с его смертью, и предлагала оплатить вскрытие тела.

Расследование смерти Хогана не выявило никаких доказательств уголовного преступления, и дело будет закрыто.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Смерть известного американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана наступила по естественным причинам, сообщает газета Смерть известного американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана наступила по естественным причинам, сообщает газета California Post со ссылкой на правоохранителей.

Хоган скончался в прошлом июле в 71 год. В дом рестлера во Флориде вызвали врачей из-за сердечного приступа. Полиция позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанной с вызовом медицинской помощи. Тем не менее, дочь Хогана Брук неоднократно заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные с его смертью, и даже предлагала оплатить вскрытие тела.

"Смерть Халка Хогана была результатом естественных причин — полицейские в пятницу сообщили, что длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления", — говорится в публикации со ссылкой на заявление представителя полицейского департамента Клируотера.

Благодаря расследованию стали известны подробности последних дней жизни звезды — по словам близких, он плохо себя чувствовал после нескольких перенесенных операций. В день смерти рядом с Хоганом находились его супруга и два медицинских работника; они заметили, что рестлер перестал дышать, и вызвали скорую. Его доставили в больницу, где и констатировали смерть.