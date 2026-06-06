В поселке на севере Красноярского края вспыхнул крупный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Стрелка в Красноярском крае вспыхнул пожар на площади 900 квадратных метров, загорелись два жилых дома и хозпостройки.

Тушение пожара осложняют жаркая сухая погода, плотная застройка и высокая горючая загрузка.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на 900 квадратных метрах тушат в поселке Стрелка Красноярского края, загорелись два жилых дома и хозпостройки, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

« "В поселке Стрелка на севере Красноярского края тушат крупный пожар. Поступило сообщение о загорании двух жилых домов и хозяйственных построек в поселке Стрелка. Общая площадь составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение осложняют жаркая сухая погода и плотная застройка, а также высокая горючая загрузка.

"Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 66 человек и 21 единица техники", - отметили в пресс-службе.