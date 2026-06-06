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В поселке на севере Красноярского края вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 06.06.2026
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17:42 06.06.2026
В поселке на севере Красноярского края вспыхнул крупный пожар

В красноярском песелке Стрелка загорелись 2 дома и хозпостройки на 900 квадратах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Стрелка в Красноярском крае вспыхнул пожар на площади 900 квадратных метров, загорелись два жилых дома и хозпостройки.
  • Тушение пожара осложняют жаркая сухая погода, плотная застройка и высокая горючая загрузка.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на 900 квадратных метрах тушат в поселке Стрелка Красноярского края, загорелись два жилых дома и хозпостройки, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
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"В поселке Стрелка на севере Красноярского края тушат крупный пожар. Поступило сообщение о загорании двух жилых домов и хозяйственных построек в поселке Стрелка. Общая площадь составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение осложняют жаркая сухая погода и плотная застройка, а также высокая горючая загрузка.
"Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 66 человек и 21 единица техники", - отметили в пресс-службе.
Позже пресс-служба сообщила, что пожар локализован.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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