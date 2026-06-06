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Непростое время вернулось в отношения России и США, заявил посол - РИА Новости, 06.06.2026
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07:01 06.06.2026
Непростое время вернулось в отношения России и США, заявил посол

Посол Дарчиев: непростое время вернулось в отношения России и США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что для восстановления связей между Россией и США потребуются подвижнические усилия.
  • В дипмиссии в Вашингтоне прошел творческий вечер по случаю годовщины со дня рождения Александра Пушкина, лекцию прочитал американский исследователь Уильям Брумфилд.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Непростое время вернулось в отношения России и США, для восстановления связей потребуются подвижнические усилия, сказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
В дипмиссии в Вашингтоне прошел творческий вечер по случаю годовщины со дня рождения Александра Пушкина. Лекцию прочитал знаменитый американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса.
"В непростое для отношений наших стран время, время холодной войны, которое, к сожалению, вернулось и требует новых подвижнических усилий для восстановления связей между обществами, учеными и простыми людьми, вы смогли объехать необъятную Россию и открыть ее широкой американской аудитории", - сказал Дарчиев, открывая вечер.
Брумфилд был доцентом в Гарварде с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой "Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры". Издание помещено в библиотеку конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент Владимир Путин дал ему российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность. Сейчас Брумфилд — профессор в Университете штата Луизиана.
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