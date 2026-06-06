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Застрявший в Гуанчжоу российский подросток вылетел в Москву вместе с мамой - РИА Новости, 06.06.2026
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14:37 06.06.2026 (обновлено: 15:33 06.06.2026)
Застрявший в Гуанчжоу российский подросток вылетел в Москву вместе с мамой

Генконсульство в Гуанчжоу: застрявший в Китае подросток вылетел в Москву с мамой

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из России вместе с мамой благополучно вылетел в Москву из Гуанчжоу.
  • Модельное агентство необоснованно разорвало контракт с подростком и не выплатило зарплату, после чего он оказался в аэропорту без денег.
  • Дипломаты Генерального консульства России в Гуанчжоу оказали матери и ребенку поддержку в их возвращении в Россию.
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Застрявший в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун подросток из России в субботу благополучно вылетел в Москву вместе с мамой, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ в городе Гуанчжоу.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что 15-летний подросток из России несколько дней находился в аэропорту Гуанчжоу без средств после того, как модельное агентство, пригласившее его на работу, необоснованно разорвало контракт и не выплатило зарплату.
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"Обращение действительно было. К нам обратилась мать, она пришла в генеральное консульство вместе с несовершеннолетним ребенком, сообщила, что они вдвоем находятся в Гуанчжоу, ребенок не был один", — рассказали в дипмиссии.
По сведениям матери, у них не было средств, поэтому они не могли вернуться на родину.
"Дипломаты генерального консульства оказали поддержку в возвращении матери и несовершеннолетнего ребенка в Россию. Сегодня они вылетели в Москву в 09:00 (04:00 мск. — Прим. ред.) прямым рейсом и уже должны быть в России", — добавили в консульстве.
В решении проблемы с возвращением на родину содействие семье также оказали проживающие в Китае соотечественники.
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