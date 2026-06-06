Застрявший в Гуанчжоу российский подросток вылетел в Москву вместе с мамой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток из России вместе с мамой благополучно вылетел в Москву из Гуанчжоу.
- Модельное агентство необоснованно разорвало контракт с подростком и не выплатило зарплату, после чего он оказался в аэропорту без денег.
- Дипломаты Генерального консульства России в Гуанчжоу оказали матери и ребенку поддержку в их возвращении в Россию.
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Застрявший в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун подросток из России в субботу благополучно вылетел в Москву вместе с мамой, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ в городе Гуанчжоу.
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"Обращение действительно было. К нам обратилась мать, она пришла в генеральное консульство вместе с несовершеннолетним ребенком, сообщила, что они вдвоем находятся в Гуанчжоу, ребенок не был один", — рассказали в дипмиссии.
По сведениям матери, у них не было средств, поэтому они не могли вернуться на родину.
"Дипломаты генерального консульства оказали поддержку в возвращении матери и несовершеннолетнего ребенка в Россию. Сегодня они вылетели в Москву в 09:00 (04:00 мск. — Прим. ред.) прямым рейсом и уже должны быть в России", — добавили в консульстве.
В решении проблемы с возвращением на родину содействие семье также оказали проживающие в Китае соотечественники.
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