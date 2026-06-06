Застрявший в Гуанчжоу российский подросток вылетел в Москву вместе с мамой

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток из России вместе с мамой благополучно вылетел в Москву из Гуанчжоу.

Модельное агентство необоснованно разорвало контракт с подростком и не выплатило зарплату, после чего он оказался в аэропорту без денег.

Дипломаты Генерального консульства России в Гуанчжоу оказали матери и ребенку поддержку в их возвращении в Россию.

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Застрявший в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун подросток из России в субботу благополучно вылетел в Москву вместе с мамой, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ в городе Гуанчжоу.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что 15-летний подросток из России несколько дней находился в аэропорту Гуанчжоу без средств после того, как модельное агентство, пригласившее его на работу, необоснованно разорвало контракт и не выплатило зарплату.

"Обращение действительно было. К нам обратилась мать, она пришла в генеральное консульство вместе с несовершеннолетним ребенком, сообщила, что они вдвоем находятся в Гуанчжоу, ребенок не был один", — рассказали в дипмиссии.

По сведениям матери, у них не было средств, поэтому они не могли вернуться на родину.

"Дипломаты генерального консульства оказали поддержку в возвращении матери и несовершеннолетнего ребенка в Россию. Сегодня они вылетели в Москву в 09:00 (04:00 мск. — Прим. ред.) прямым рейсом и уже должны быть в России", — добавили в консульстве.