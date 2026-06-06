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Молдавия удушением экономики пытается добиться уступок, заявили в МИД ПМР - РИА Новости, 06.06.2026
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16:42 06.06.2026
Молдавия удушением экономики пытается добиться уступок, заявили в МИД ПМР

Игнатьев: Молдавия удушением экономики пытается добиться уступок от ПМР

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия пытается добиться политических уступок от Приднестровья путем экономического давления, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
  • Он отметил, что молдавская сторона не имеет ни полномочий, ни намерения договариваться.
ТИРАСПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Молдавия удушением экономики пытается добиться политических уступок Приднестровья, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Парламент Молдавии ранее одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой "некритической продукции" уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье.
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"Это сознательное экономическое удушение Приднестровья, направленное не на урегулирование конфликта, а на принуждение республики к политическим уступкам через обнищание приднестровского народа", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также напомнил, что в ходе его встречи с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Валерием Киверем тот заявил, что у него нет мандата на принятие политических решений.
"Мой визави (Валерий Киверь - ред.) был вынужден заявить, что он не собирается заключать с Приднестровьем никаких соглашений или договоренностей. Это абсолютный нонсенс. О каких переговорах может идти речь, если молдавская сторона не имеет ни полномочий, ни намерения договариваться?", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
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