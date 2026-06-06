Молдавия удушением экономики пытается добиться уступок, заявили в МИД ПМР

Глава МИД ПМР также напомнил, что в ходе его встречи с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Валерием Киверем тот заявил, что у него нет мандата на принятие политических решений.

"Мой визави (Валерий Киверь - ред.) был вынужден заявить, что он не собирается заключать с Приднестровьем никаких соглашений или договоренностей. Это абсолютный нонсенс. О каких переговорах может идти речь, если молдавская сторона не имеет ни полномочий, ни намерения договариваться?", - отметил Игнатьев.