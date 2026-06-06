На Пхукете пропала россиянка, пережившая голод с обмороками

Краткий пересказ от РИА ИИ Двадцатипятилетняя россиянка по имени Шанти пропала на острове Пхукет за неделю до вылета домой.

У девушки заканчивалась виза, ей купили билет на рейс до Москвы на 8 июня, однако она перестала выходить на связь с родными в первых числах июня.

Волонтеры опасаются, что россиянка могла попасть в руки вербовщиков из Мьянмы или Камбоджи, заманивающих людей в мошеннические колл-центры.

БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Двадцатипятилетняя россиянка, лишившаяся работы маркетолога в таиландской компании и пережившая сильный голод с обмороками из-за безденежья, пропала на острове Пхукет за неделю до вылета домой, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде, занятая сейчас поисками пропавшей.

"Россиянка, ее зовут Шанти, оказалась без работы и без средств к существованию. У нее была оплачена квартира в кондоминиуме, а денег на еду не было. Перебивалась случайными заработками в компаниях с российским участием. Могла не есть ничего по два дня, даже падала в обморок. Она прислала маме свою фотографию со ссадиной на лице и подписью "Капец, я в обморок в магазине упала", - рассказала агентству волонтер.

По словам родных и друзей пропавшей, девушка усиленно искала постоянную работу, но у нее вскоре заканчивалась виза, и поэтому ей купили самый дешевый билет на рейс до Москвы на 8 июня, рассказала Шерстобоева.

В первых числах июня россиянка, почти ежедневно звонившая маме в Россию , внезапно перестала выходить на связь с родными.

"Она позвонила родителям 1 июня, пожаловалась, что еды у нее нет совсем и осталось только пол-литра питьевой воды, и родители-пенсионеры прислали ей 50 евро. Деньги она получила, но после этого больше с родными не связывалась", - сообщила волонтер.

Мама Шанти рассказала волонтерам, что ее дочь – строгая вегетарианка, не пьет алкоголь и не употребляет наркотики, включая частично легализованную в Таиланде марихуану.

Администрация кондоминиума по просьбе родных пропавшей россиянки проверила ее съемную квартиру. Все вещи девушки на месте, но она в квартире не появляется даже ночью, рассказала Шерстобоева.

"Родители и друзья девушки больше всего боятся, что она могла попасть в руки вербовщиков из Мьянмы или Камбоджи , заманивающих людей в мошеннические колл-центры, где "работники" часто превращаются в рабов. Она хорошо знает английский, красива, молода – идеальный материал для мошенников", - сказала волонтер.

Она рассказала со слов друзей пропавшей, что уже был случай, когда девушке предложили работу с проживанием, но "нанимательница оказалась совсем не тем человеком, которым представлялась".