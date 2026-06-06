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На Пхукете пропала россиянка, пережившая голод с обмороками - РИА Новости, 06.06.2026
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20:29 06.06.2026
На Пхукете пропала россиянка, пережившая голод с обмороками

На Пхукете пропала россиянка, пережившая голод из-за безденежья

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Пляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двадцатипятилетняя россиянка по имени Шанти пропала на острове Пхукет за неделю до вылета домой.
  • У девушки заканчивалась виза, ей купили билет на рейс до Москвы на 8 июня, однако она перестала выходить на связь с родными в первых числах июня.
  • Волонтеры опасаются, что россиянка могла попасть в руки вербовщиков из Мьянмы или Камбоджи, заманивающих людей в мошеннические колл-центры.
БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Двадцатипятилетняя россиянка, лишившаяся работы маркетолога в таиландской компании и пережившая сильный голод с обмороками из-за безденежья, пропала на острове Пхукет за неделю до вылета домой, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде, занятая сейчас поисками пропавшей.
"Россиянка, ее зовут Шанти, оказалась без работы и без средств к существованию. У нее была оплачена квартира в кондоминиуме, а денег на еду не было. Перебивалась случайными заработками в компаниях с российским участием. Могла не есть ничего по два дня, даже падала в обморок. Она прислала маме свою фотографию со ссадиной на лице и подписью "Капец, я в обморок в магазине упала", - рассказала агентству волонтер.
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По словам родных и друзей пропавшей, девушка усиленно искала постоянную работу, но у нее вскоре заканчивалась виза, и поэтому ей купили самый дешевый билет на рейс до Москвы на 8 июня, рассказала Шерстобоева.
В первых числах июня россиянка, почти ежедневно звонившая маме в Россию, внезапно перестала выходить на связь с родными.
"Она позвонила родителям 1 июня, пожаловалась, что еды у нее нет совсем и осталось только пол-литра питьевой воды, и родители-пенсионеры прислали ей 50 евро. Деньги она получила, но после этого больше с родными не связывалась", - сообщила волонтер.
Мама Шанти рассказала волонтерам, что ее дочь – строгая вегетарианка, не пьет алкоголь и не употребляет наркотики, включая частично легализованную в Таиланде марихуану.
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Администрация кондоминиума по просьбе родных пропавшей россиянки проверила ее съемную квартиру. Все вещи девушки на месте, но она в квартире не появляется даже ночью, рассказала Шерстобоева.
"Родители и друзья девушки больше всего боятся, что она могла попасть в руки вербовщиков из Мьянмы или Камбоджи, заманивающих людей в мошеннические колл-центры, где "работники" часто превращаются в рабов. Она хорошо знает английский, красива, молода – идеальный материал для мошенников", - сказала волонтер.
Она рассказала со слов друзей пропавшей, что уже был случай, когда девушке предложили работу с проживанием, но "нанимательница оказалась совсем не тем человеком, которым представлялась".
"Мы опубликовали фото Шанти в нашем паблике "Паттайя от А до Я" с просьбой ко всем его участникам сразу сообщить нам, если кто-то ее увидит. Продолжаем искать и всеми другими возможными способами", - сказала Шерстобоева.
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