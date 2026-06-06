Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не преувеличивала способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-либо сложную проблему.
- Он отметил, что страны продолжают преследовать свои национальные интересы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия никогда не носила "розовые очки" в отношении способности Вашингтона навсегда решить какую-то сложную проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участия США в процессе урегулирования на Украине.
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"Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему", - сказал Песков в интервью Центральному ТВ Китая, комментируя роль США в процессе украинского урегулирования.
"В конце концов, Вашингтон преследует свои собственные национальные интересы, мы к этому с уважением относимся, но у нас есть свои собственные интересы", - добавил он.