Песков оценил роль США в урегулировании украинского вопроса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия никогда не носила "розовые очки" в отношении способности Вашингтона навсегда решить какую-то сложную проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участия США в процессе урегулирования на Украине.