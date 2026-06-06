СМИ: Пентагон обеспокоен усилением шпионажа за США со стороны Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пентагоне опасаются, что Израиль следит за высокопоставленными американскими чиновниками, сообщил телеканал NBC.
- Представитель посольства Израиля и представитель Белого дома опровергли информацию о шпионаже.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пентагон обеспокоен усилением шпионажа за США со стороны Израиля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американских чиновников.
"Пентагон все больше обеспокоен усилением шпионажа Израиля за США, и недавно повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны главного союзника Америки на Ближнем Востоке до наивысшего уровня", - говорится в публикации.
По словам собеседников телеканала, в Пентагоне опасаются, что Израиль "прилагает особые усилия" для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации президента США Дональда Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке.
При этом представитель посольства Израиля в Вашингтоне в комментарии телеканалу опроверг информацию о якобы шпионаже.
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"Израиль не собирает разведывательную информацию об американских структурах, тем более о должностных лицах правительства США", - заявил он.
Представитель Белого дома также назвал информацию ложной и заявил, что информация исходит от лиц, которые "ничего не знают о происходящем".
Во вторник портал Axios сообщал, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп в среду подтвердил, что в телефонном разговоре сорвался на Нетаньяху, объяснив это своим недовольством продолжением конфликта страны с Ливаном.
Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что у него с президентом США бывают разногласия в вопросах тактики, но по основным моментам оба лидера во всем согласны.