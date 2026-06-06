СМИ: Пентагон обеспокоен усилением шпионажа за США со стороны Израиля

"Израиль не собирает разведывательную информацию об американских структурах, тем более о должностных лицах правительства США", - заявил он.

Представитель Белого дома также назвал информацию ложной и заявил, что информация исходит от лиц, которые "ничего не знают о происходящем".

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что у него с президентом США бывают разногласия в вопросах тактики, но по основным моментам оба лидера во всем согласны.