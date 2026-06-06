Рейтинг Пашиняна не позволяет выиграть выборы честно, считает эксперт

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии выборов прибегает к гонениям и незаконным арестам, так как его реальный рейтинг не позволяет выиграть на честных выборах, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.