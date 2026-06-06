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Рейтинг Пашиняна не позволяет выиграть выборы честно, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2026
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18:49 06.06.2026
Рейтинг Пашиняна не позволяет выиграть выборы честно, считает эксперт

Арьков: рейтинг Пашиняна не позволяет выиграть выборы честно

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборная агитация в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению эксперта Виталия Арькова, реальный рейтинг действующего премьер-министра Никола Пашиняна не позволяет ему выиграть на честных выборах, поэтому наблюдаются давление на оппозицию и аресты ее лидеров.
  • По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей, в то время как оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии выборов прибегает к гонениям и незаконным арестам, так как его реальный рейтинг не позволяет выиграть на честных выборах, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
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"В штабе "Гражданского договора" располагают реальными цифрами о политических предпочтениях армянских избирателей, которые явственно свидетельствует: в случае проведения честных и прозрачных выборов у клики Пашиняна нет ни малейшего шанса получить большинство мест в новом парламенте", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, поэтому наблюдаются беспрецедентное давление на оппозицию, незаконные аресты ее лидеров, гонения на Армянскую апостольскую церковь и многочисленные меры по созданию препятствий для голосования ее сторонников.
"Кстати, все эти вопиющие нарушения прав и свобод демонстративно "не замечают" в БДИЧ ОБСЕ и других европейских структурах. А подконтрольные правящей партии СМИ Армении пичкают своих читателей и зрителей сфальсифицированными данными опросов", - подчеркнул эксперт.
По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
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