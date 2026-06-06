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Пашинян пытается устранить конкурентов из-за неуверенности, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2026
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18:14 06.06.2026
Пашинян пытается устранить конкурентов из-за неуверенности, считает эксперт

Безпалько: Пашинян избавляется от конкурентов из-за неуверенности в своей победе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян использует разные методы для борьбы с конкурентами в предвыборной борьбе из-за неуверенности в своей победе, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
  • Он обратил внимание на то, что агрессивные действия армянского премьера вредят избирателям.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян избавляется от конкурентов в предвыборной борьбе всеми возможными методами из-за неуверенности в своей победе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Выборы в парламент Армении состоятся в воскресенье 7 июня. Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
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"Пашинян борется со всеми своими конкурентами всеми возможными, доступными методами, куда включается недопущение к выборам, дискредитация, попытка снять с выборов, запугивание и многое другое", - сказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что агрессивные действия армянского премьера вредят избирателям, "ради которых он, вроде бы, трудится".
"Людей, которые приезжают из России с армянским гражданством, он пытается запугать, вручая им повестки", - рассказал Безпалько.
Эксперт предположил, что подобные негативные меры продиктованы тем, что Никол Пашинян не очень уверен в своей победе.
"Очевидно, он не очень уверен в своей победе, его позиция тоже не очень крепкая. Но он убежден, что если предпринять ряд усилий такого негативного характера при поддержке западных стран, он сможет остаться у власти", - добавил Безпалько.
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