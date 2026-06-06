Краткий пересказ от РИА ИИ Никол Пашинян использует разные методы для борьбы с конкурентами в предвыборной борьбе из-за неуверенности в своей победе, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он обратил внимание на то, что агрессивные действия армянского премьера вредят избирателям.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян избавляется от конкурентов в предвыборной борьбе всеми возможными методами из-за неуверенности в своей победе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Пашинян борется со всеми своими конкурентами всеми возможными, доступными методами, куда включается недопущение к выборам, дискредитация, попытка снять с выборов, запугивание и многое другое", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что агрессивные действия армянского премьера вредят избирателям, "ради которых он, вроде бы, трудится".

"Людей, которые приезжают из России с армянским гражданством, он пытается запугать, вручая им повестки", - рассказал Безпалько

Эксперт предположил, что подобные негативные меры продиктованы тем, что Никол Пашинян не очень уверен в своей победе.