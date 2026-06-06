Пашинян пытается устранить конкурентов из-за неуверенности, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никол Пашинян использует разные методы для борьбы с конкурентами в предвыборной борьбе из-за неуверенности в своей победе, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
- Он обратил внимание на то, что агрессивные действия армянского премьера вредят избирателям.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян избавляется от конкурентов в предвыборной борьбе всеми возможными методами из-за неуверенности в своей победе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Выборы в парламент Армении состоятся в воскресенье 7 июня. Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
"Пашинян борется со всеми своими конкурентами всеми возможными, доступными методами, куда включается недопущение к выборам, дискредитация, попытка снять с выборов, запугивание и многое другое", - сказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что агрессивные действия армянского премьера вредят избирателям, "ради которых он, вроде бы, трудится".
Эксперт предположил, что подобные негативные меры продиктованы тем, что Никол Пашинян не очень уверен в своей победе.
"Очевидно, он не очень уверен в своей победе, его позиция тоже не очень крепкая. Но он убежден, что если предпринять ряд усилий такого негативного характера при поддержке западных стран, он сможет остаться у власти", - добавил Безпалько.