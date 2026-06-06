Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Европа закрывает глаза на произвол премьера Армении Никола Пашиняна, связанный с попыткой снять оппозиционные партии с выборов.

По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих выборах готовы поддержать менее 37% избирателей, а оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европа закрывает глаза на произвол премьера Армении Никола Пашиняна, связанный с попыткой снять оппозиционные партии с выборов, поскольку ей выгоден "ручной" лидер, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Как отметил парламентарий, ситуация вокруг парламентских выборов в Армении вызывает серьезные вопросы. По его словам, вместо честной дискуссии о будущем страны видны попытки Пашиняна "зачистить" политическое поле.

"Пашиняну нужно любой ценой сохранить контроль, чтобы продолжать курс, который все дальше уводит Армению от ее национальных интересов и наших общих евразийских связей. Европа , к которой он апеллирует, закрывает глаза на этот произвол, потому что им выгоден такой ручной лидер", - сказал Чернышов

Он отметил, что вместо того, чтобы работать с мнением людей, действующая власть в Армении выбирает путь давления и ограничений.

"Но важно помнить: за политические игры действующей власти в итоге расплачивается народ Армении - стабильностью, экономикой и снижением суверенитета. История показывает: искусственные конструкции, построенные на подавлении оппозиции и разрыве исторических связей, долго не живут. Армении нужно развитие, а не диктат", - заключил вице-спикер.

Выборы в парламент Армении состоятся 7 июня.

По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, " Процветающая Армения " - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.