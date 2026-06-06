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Европа закрывает глаза на произвол Пашиняна, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.06.2026
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13:53 06.06.2026
Европа закрывает глаза на произвол Пашиняна, заявили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Чернышов: Европа закрывает глаза на произвол Пашиняна

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборная агитация в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Европа закрывает глаза на произвол премьера Армении Никола Пашиняна, связанный с попыткой снять оппозиционные партии с выборов.
  • По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих выборах готовы поддержать менее 37% избирателей, а оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европа закрывает глаза на произвол премьера Армении Никола Пашиняна, связанный с попыткой снять оппозиционные партии с выборов, поскольку ей выгоден "ручной" лидер, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Как отметил парламентарий, ситуация вокруг парламентских выборов в Армении вызывает серьезные вопросы. По его словам, вместо честной дискуссии о будущем страны видны попытки Пашиняна "зачистить" политическое поле.
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"Пашиняну нужно любой ценой сохранить контроль, чтобы продолжать курс, который все дальше уводит Армению от ее национальных интересов и наших общих евразийских связей. Европа, к которой он апеллирует, закрывает глаза на этот произвол, потому что им выгоден такой ручной лидер", - сказал Чернышов.
Он отметил, что вместо того, чтобы работать с мнением людей, действующая власть в Армении выбирает путь давления и ограничений.
"Но важно помнить: за политические игры действующей власти в итоге расплачивается народ Армении - стабильностью, экономикой и снижением суверенитета. История показывает: искусственные конструкции, построенные на подавлении оппозиции и разрыве исторических связей, долго не живут. Армении нужно развитие, а не диктат", - заключил вице-спикер.
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По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
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